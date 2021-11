Hygienici v Praze za dva dny zkontrolovali 15 restaurací, se dvěma zahájí řízení

V Praze hygienici zkontrolovali při celostátních kontrolách ve čtvrtek a v sobotu 15 restaurací, tři kina a tři divadla, u dvou restaurací pro pochybení zahájili správní řízení. Prověřili také 455 osob, jestli mají potřebné potvrzení bezinfekčnosti proti covidu-19.

Z nich šesti policie uložila pokutu za celkem 3000 korun, jedenáct dostalo napomenutí za nenošení ochrany dýchacích cest. Hygienická stanice hlavního města Prahy o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Od pondělí 1. listopadu musí podle nových protiepidemických opatření personál restaurace kontrolovat, zda mají hosté potvrzení o očkování, prodělání covidu-19 v posledním půl roce nebo platný negativní test. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová po vyhlášení nových opatření oznámila, že se koncem týdne budou konat plošné kontroly.

Už dříve řekla, že běžně hygienici s policisty udělají 1200 až 1500 kontrol za týden. Kontroloři jsou podle ní často nevybíravým způsobem napadáni ze strany hostů i provozovatelů kontrolovaných zařízení. Po první vlně kontrol ve čtvrtek hygienici sdělili, že v restauracích neobjevili příliš mnoho pochybení, provozovatelé si ale stěžovali, že jim kvůli opatřením klesla návštěvnost a s ní i tržby.

Před zavedením povinnosti kontrolovat bezinfekčnost ze strany provozovatelů restaurací a podobných zařízení měli mít doklad k předložení při kontrole sami návštěvníci. Pražští hygienici se poslední říjnový pátek zaměřili na hudební kluby v centru města. Ve třech zařízeních zkontrolovali 213 osob, pět z nich doklad nemělo. Na místě jim byly uložené blokové pokuty.

Za porušení nařízení hrozí vysoké pokuty, ve správním řízení až do tří milionů korun. Při blokové pokutě na místě jsou nižší, ale i tak mohou jít do tisíců korun. Mohou je dostat jak návštěvníci provozoven, tak provozovatelé. Kontroly se přitom mohou týkat také například vnitřních sportovišť, i na nich by totiž lidé měli prokázat bezinfekčnost a při skupinových lekcích dodržovat rozestupy. (ČTK)