Začala ustavující schůze nové Sněmovny, zazněla státní hymna

Začala ustavující schůze nové Sněmovny, na které nově zvolení poslanci složí slib. Ustavující schůzi povede až do zvolení nového předsedy dosluhující předseda Radek Vondráček (ANO). Na začátku jednání zazněla státní hymna.

Poslanci, kteří budou sedět vedle sebe zatím podle abecedy, a nikoliv podle příslušnosti k poslaneckým klubům, složí svůj slib právě do Vondráčkových rukou. Proběhnou rovněž nominace od poslaneckých klubu do vedení Sněmovny, volit se bude ve středu. Poslanci by dnes také měli zřídit mandátový a imunitní výbor. Po ukončení ustavující schůze podá demisi nynější vláda ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle Petra Fialy by ustavující schůze Sněmovny mohla skončit už do konce tohoto týdne.