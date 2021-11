Nově zvolení poslanci dnes složí slib. Ustavující schůzi ještě povede předseda Sněmovny Radek Vondráček. Proběhnou rovněž nominace od poslaneckých klubu do vedení Sněmovny, volit se bude ve středu.

Krátce po 14. hodině začne první ustavující schůze nově zvolené Sněmovny. Poslanci budou sedět vedle sebe podle abecedy, a nikoli podle příslušnosti k poslaneckým klubů. Během ustavující schůze by měli složit slib do rukou dosluhujícího předsedy Vondráčka.

Předseda volební komise Martin Koloratník Deníku N vysvětlil, že kluby dnes do 17.00 mají čas navrhnout, koho chtějí do předsednictva Sněmovny plus koho vyšlou do vedení výborů. Komise pak bude mít čas do dnešní šesté odpolední o nominacích rozhodnout.

Následně podle jednacího řádu musí uplynout minimální lhůta 24 hodin. „Je to z toho důvodu, aby se všechny politické kluby mohly s nominacemi seznámit a mohly k tomu udělat stanovisko, aby to na ně nebylo vybafnuté z hodiny na hodinu. Ta lhůta jednoho dne je u všech voleb i z toho důvodu, aby se mohly udělat dohody politické,“ shrnul Kolovratník.

O post předsedkyně bude usilovat šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Volba předsedy Sněmovny je dvoukolová a musí být úspěšná, což asi bude, protože její jméno podporuje celá pětikoalice.

Na pozice místopředsedů kandidují Jan Skopeček (ODS), Věra Kovářová (STAN), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Olga Richterová (Piráti). ANO nominovalo dva kandidáty – předsedu dosavadní Sněmovny Radka Vondráčka a poslankyni Janu Mračkovou Vildumetzovou. Nicméně u Vondráčka už zástupci vládní koalice oznámili, že jej v předsednictvu nechtějí. Náhradníky na jeho pozici mají být z hnutí ANO pražský lídr Patrik Nacher a bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.