Vládnoucí britská strana čelí dalšímu korupčnímu skandálu. The Sunday Times tvrdí, že všichni kromě jednoho z 16 pokladníků za posledních 20 let darovali straně více než tři miliony liber a poté jim bylo nabídnuto místo ve Sněmovně lordů.

Funkce pokladníka toryů se podle zmíněného deníku stala častější cestou ke šlechtickému titulu než působení ve státních institucích, charitativních organizacích či pobývání v Downing Street 10. „Konzervativní strana Borise Johnsona je zkorumpovaná, pofiderní, nechutná a bere úplatky,“ napsala na twitteru místopředsedkyně opozičních labouristů Angela Raynerová.

Konzervativní ministr životního prostředí George Eustice obvinění odmítl. „Jsou to filantropové, kteří dávají obrovské částky na charitu. Byli velmi úspěšní v podnikání, a proto by se mělo uvažovat o jejich vstupu do Sněmovny lordů,“ řekl o pokladnících ministr v rozhovoru s BBC.

Eustice také připomněl rozruch kolem konzervativního poslance Owena Patersona, který označil za „bouři ve sklenici vody“. Paterson se vzal mandátu poté, co vyšlo najevo, že porušil pravidla lobování. Johnson se jej pokoušel ochránit změnou těchto pravidel, což šéf opozičních labouristů Keir Starmer dnes označil za „zkorumpované a opovrženíhodné“.

Johnson čelí i dalším obviněním z nekalých praktik – například údajných plánů na to, aby straničtí dárci tajně přispívali na luxusní rekonstrukci jeho bytu v Downing Street. Britský premiér se hájí, že vláda při rekonstrukci postupovala v souladu s pravidly.

Podle průzkumu společnosti Opinium pro nedělník The Observer kleslo Johnsonovo hodnocení veřejností na dosud nejnižší úroveň, zatímco náskok konzervativců před labouristy se snížil na jediný procentní bod. (ČTK)