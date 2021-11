Loď německé neziskové organizace Sea-Eye s více než 800 zachráněnými migranty na palubě zakotvila v západosicilském přístavu Trapani. Loď Sea-Eye 4 předtím několik dní čekala na moři, dnes dostala povolení k zakotvení od italských celníků.

Běženci pocházejí ze zemí západní Afriky, Egypta nebo Maroka, uvedla Giovanna di Benedettová z italské organizace Save the Children.

Většina dospělých má z karanténních důvodů přestoupit na jiné lodě. Přibližně 160 nezletilých, včetně kojenců a dalších dětí mladších čtyř let, by mělo být převezeno do útulků na pevnině. Na lodi je zhruba pět desítek žen, z nichž čtyři jsou ve vysokém stupni těhotenství, informovala agentura ANSA.

Přibližně polovinu migrantů posádka zachránila z potápějícího se dřevěného člunu v noci na čtvrtek. Ostatní běženci na palubě skončili během dalších záchranných operací. Představitelé organizace Sea-Eye si stěžovali, že Malta nereagovala na nouzový signál dřevěného člunu, který se tehdy nacházel v maltské pátrací a záchranné oblasti.

Na přidělení přístavu čeká u italského ostrova Lampedusa loď Ocean Viking, kterou provozuje humanitární organizací SOS Méditerranée. Na palubě má 308 migrantů.

Počet migrantů, kteří se letos odhodlali k nebezpečné plavbě přes centrální část Středozemního moře do Evropy, se zvýšil na více než 54 000. Přesto je jich výrazně méně než v letech 2014 až 2017, kdy se tímto způsobem do Itálie každoročně dostalo 120 000 až 180 000 lidí. (ČTK)