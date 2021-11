Podle současné atmosféry v hnutí STAN by šli Starostové a nezávislí příště do voleb sami, mimo koalice. Serveru novinky.cz to v rozhovoru řekl předseda hnutí Vít Rakušan. (novinky.cz)

Naopak předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl v rozhovoru v Deníku N, že on sám si za čtyři roky koalici se STANem dokáže představit. Rozhovor vznikl ještě před zveřejněním Pirátské analýzy k volbám, Bartoš ale posléze redakci napsal, že na svých slovech nic nemění.