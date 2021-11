Zeman se chce setkat s kandidáty na ministry, konkrétní jména od Fialy zatím nedostal

Předseda ODS a kandidát na předsedu vlády Petr Fiala se telefonicky spojil s prezidentem Zemanem. Jednání trvalo půl hodiny, prezident se chce setkat s kandidáty na ministry. „Vše by se mělo odehrát v řádu týdnů,“ dodal Fiala.

Petr Fiala. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Předpokládám to,“ řekl Fiala po jednání s prezidentem na dotaz, zda by mohla být nová vláda hotová do Vánoc. Fiala připustil, že od prezidenta zatím nezískal pověření k sestavení vlády, Zeman si ale podle předsedy ODS uvědomuje, že nikdo jiný vládu nesestavuje.

Seznam ministrů chce Petr Fiala prezidentovi předat na dalším setkání, to by podle šéfa ODS mohlo proběhnout osobně. „Velmi bych si přál, aby k osobnímu setkání mohlo dojít,“ vyjádřil se Fiala s tím, že první by se měl s prezidentem setkat Andrej Babiš, který hlavě státu předá demisi. Seznam kandidátů na ministry by podle Fialy měl být hotový v následujících dnech.

„Pan prezident si je vědom svých úkolů a toho, co má proběhnout,“ okomentoval situaci Fiala. Jednotlivé členy vlády s prezidentem neřešil, Miloš Zeman by se nicméně chtěl s kandidáty sejít. „Poté by mělo proběhnout jmenování. A to podle situace v Lánech nebo na Pražském hradě,“ dodal Petr Fiala.

„Vše by se mělo odehrát v řádu týdnů. Pan prezident projevil zájem, aby to proběhlo rychle. Bude to ale záležet také na tom, kdy bude moci třeba opustit nemocnici,“ dodal Fiala. Budoucí premiér se s prezidentem také domluvil na pravidelných schůzkách poté.

Oba politici zvolili telefonický způsob jednání kvůli aktuálním opatřením v Ústřední vojenské nemocnici, které neumožňují návštěvy. Budoucí premiér s prezidentem mluvil ze své kanceláře v Brně.

Již v pátek mluvil prezident s předsedou ANO Andrejem Babišem. Ten hlavě státu oznámil, že s ohledem na volební výsledek nechce sestavovat vládu. Včera také prezident poskytl první rozhovor od té doby, co je hospitalizován v nemocnici. V něm prohlásil, že se jmenováním Petra Fialy premiérem nebude problém.

Další povolební dění se očekává již v pondělí, kdy se poprvé sejde dolní komora v novém složení. Ještě předtím podepíše budoucí vládní koalice programové prohlášení. Po jednání poslanců podá demisi současná vláda Andreje Babiše, premiér tak plánuje učinit písemně. Odcházející vládu by měl následně prezident Zeman pověřit dočasným řízením do té doby, než bude jmenovaná vláda Petra Fialy.