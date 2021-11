Nejméně osm lidí zemřelo v tlačenici během hudebního festivalu Astroworld v americkém Houstonu. Stovky lidí se podle CNN ještě před zahájením snažily dostat do areálu skrze vstup pro VIP hosty. (CNN)

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.

(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk

— Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 5, 2021