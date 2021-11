Markéta Pekarová Adamová bude znovu kandidovat na předsedkyni TOP 09

Dosavadní předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se bude znovu ucházet o místo předsedkyně strany na 7. celostátním sněmu TOP 09. Dnes své rozhodnutí sdělila členům výkonného výboru.

„Na konci listopadu to budou přesně dva roky od chvíle, kdy jsem byla zvolena předsedkyní TOP 09. Do čela strany jsem tehdy šla s jasným cílem přivést TOP 09 do vlády. Po roce od tohoto sněmu jsme podepsali memorandum o spolupráci s ODS a KDU-ČSL a před měsícem jsme SPOLU vyhráli volby. TOP 09 má jednou tolik poslanců než v předchozím období a jsme jen krůček od sestavení vlády demokratických stran. Osobně to považuji za velký úspěch a chci pokračovat v práci pro naše voliče i v prosazování programu, za který jsme kandidovali, v Poslanecké sněmovně,“ říká Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09.

Markéta Pekarová Adamová je členkou TOP 09 od roku 2009, v roce 2013 byla zvolena poslankyní Parlamentu ČR a mandát obhájila v letech 2017 a 2021. V listopadu 2015 ji delegáti celostátního sněmu zvolili místopředsedkyní TOP 09. O dva roky později se stala první místopředsedkyní strany a v roce 2019 byla zvolena předsedkyní. Sedmý celostátní sněm TOP 09 se uskuteční v sobotu 20. listopadu 2021 v Cubex Centru Praha.