Útočnice na Kapitol tvrdila, že se jako běloška vyhne vězení; dostala 60 dní

Soud v USA ve čtvrtek poslal na 60 dní za mříže jednu z účastnic lednových nepokojů v sídle Kongresu, která v březnu na Twitteru napsala, že se vězení určitě vyhne, protože má „blond vlasy a bílou kůži“.

Jenna Ryanová dostala jeden z nejpřísnějších trestů dosud udělený lednovým výtržníkům; ti byli souzeni jen za drobné přestupky. V této kauze se soudce rozhodl uložit exemplární trest vzhledem k tomu, že Ryanová nedala najevo výčitky a že jí americká média věnují velkou pozornost.

„Ať už v dobrém nebo ve zlém, stala jste se jednou z tváří (nepokojů z) 6. ledna,“ řekl federální soudce Christopher Cooper. Přísný trest pro Ryanovou budou podle něj Američané vnímat jako výraz toho, „jak naše země reagovala na to, co se stalo“.

„Myslím, že by jim tento rozsudek měl ukázat, že to bereme vážně, že to byl útok na naši demokracii (…), který by se neměl opakovat,“ dodal.

Při rozhodování o délce trestu vzal soudce podle svých slov v potaz to, že Ryanová neprojevila žádné výčitky. Vliv na výši trestu sehrál i způsob, jakým se připojila k rozlícenému davu. Ke Kapitolu totiž nevyrazila přímo z demonstrace po proslovu tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa jako většina ostatních, ale až poté, co po návratu do svého hotelu viděla záběry útoku na Kapitol v televizi.

Ryanová během útoku například poslala na sociální sítě svou fotografii u jednoho z rozbitých oken v sídle Kongresu. „Pokud o nás média nepřestanou lhát, půjdeme příště po jejich studiích,“ připsala k obrázku. O několik hodin později pak na twitteru uvedla: „Právě jsme vtrhli do Kapitolu. Byl to jeden z nejlepších dnů mého života.“

Když ji úřady začaly stíhat, doufala, že ji Trump omilostní. Místním médiím v Texasu, odkud pochází, například řekla, že jen „poslouchala svého prezidenta, který mi řekl, ať jdu do Kapitolu“.

„Rozhodně nepůjdu do vězení,“ napsala pak Ryanová v březnu na twitteru. „Promiňte, mám blonďaté vlasy, bílou kůži, skvělou práci a skvělou budoucnost a nepůjdu do vězení,“ pokračovala. „Neudělala jsem nic špatného,“ dodala.

V srpnu se pak přiznala k nepovolenému vstupu a demonstrování na území sídla Kongresu, což je podle amerických zákonů přestupek.

Americké ministerstvo spravedlnosti spustilo po nepokojích své dosud nejrozsáhlejší vyšetřování, při kterém stíhá přes 600 lidí. Řadě z nich už soudy udělily tresty, většinou se však jednalo o méně závažná provinění. Sledované jsou zejména stále neuzavřené kauzy příslušníků některých krajně pravicových milicí, kteří podle prokuratury útok na sídlo zákonodárného sboru předem plánovali a čelí tak obvinění ze spiknutí.

Trumpovi příznivci 6. ledna vtrhli do sídla Kongresu ve snaze zabránit potvrzení výhry demokrata Joea Bidena v prezidentských volbách. Trump přitom před incidentem dlouhodobě tvrdil, že Biden zvítězil podvodem, což se mu však nepodařilo dokázat a jeho tvrzení opakovaně odmítly soudy, volební činitelé, i někteří členové jeho vlastní administrativy. V souvislosti s útokem na Kapitol zemřelo několik lidí. (ČTK)