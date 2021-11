Indie od včerejšího dne oslavuje svátek světel Diwali. Přestože vláda vyzvala obyvatele k opatrnosti kvůli covidu-19, na řadě míst včetně Nového Dillí se sešly dvay lidí. Panují tak obavy z opětovného nárůstu infekcí.

Happy Diwali to all our friends in Afghanistan, India, the GCC and beyond who celebrate this holiday (pic via the BBC) pic.twitter.com/0RW7aoeOE5

— Saad Mohseni (@saadmohseni) November 4, 2021