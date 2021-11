Hrad upravil informace o termínu, kdy prezident podepsal milost pro podnikatele

Pražský hrad upravil termín, kdy prezident Miloš Zeman podepsal udělení milosti pro nemocného muže. Dosud na svém webu uváděl, že Zeman o udělení milosti rozhod 14. září. Nyní má v tiskové zprávě datum podpisu 9. září.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček 14. září v tiskové zprávě uvedl, že Zeman udělil milost těžce chronicky nemocnému, který byl stíhán za zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Prominul mu také půlroční podmíněný trest, který dostal za ohrožení pod vlivem návykové látky. Zeman podle něj přihlédl ke zdravotnímu stavu omilostněného, „protože trpí závažným chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, a to až na hranici jejich selhávání“.

Radiožurnál a server iRozhlas v úterý uvedly, že omilostněný olomoucký podnikatel Pavel Podroužek se od roku 2019 dostal do vedení šesti firem. Deset dní po udělení milosti zapsal do obchodního rejstříku českou pobočku společnosti EPI Private bank. Její mateřská firma sídlí v Dominikánské republice, i za ni sám Podroužek podle dokumentů z obchodního rejstříku jedná. Z notářského zápisu uloženého ve sbírce listin dokonce vyplývá, že v dubnu 2019 daňový ráj navštívil, aby firmu zapsal do tamního rejstříku. Působí také v dalších pěti společnostech, které mají sídlo v Brně, Praze a Olomouci. Stal se ředitelem, předsedou představenstva nebo jednatelem.

Městské státní zastupitelství v úterý oznámilo, že se informacemi médií bude zabývat. Případ chce nechat prověřit i Babiš. Podle Ovčáčka prezident při rozhodnutí vycházel z lékařských zpráv.

Hrad původně v tiskové zprávě uvedl, že Zeman 14. září „cestou milosti rozhodl o zastavení trestního stíhání a o prominutí podmíněného trestu“. Nyní zářijovou tiskovou zprávu na svém webu doplnil o další informace, a to „na základě uložených listinných materiálů a příslušných administrativních pomůcek“. Uvedl, že rozhodnutí o prominutí podmíněného trestu Zeman podepsal 9. září, čímž toto rozhodnutí vstoupilo v platnost.

Ve stejný den prezident podepsal i rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, k němu je potřeba spolupodpis předsedy vlády. Babiš tak podle Hradu učinil 13. září, kdy vstoupilo v platnost i toto rozhodnutí, kterým bylo zastaveno stíhání Podroužka za krácení daní se škodou 9,7 milionu korun. Pražský hrad následně 14. září o udělení milostí vyrozuměl ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO). „Byla požádána o provedení dalších potřebných opatření. Stejný den byla o těchto opatřeních informována i veřejnost,“ uvedl nyní Hrad. (ČTK)