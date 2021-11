Před pěti lety došlo k nehodě pěti transportérů Pandur a osobního auta Fabia v Táboře. Armáda k „výročí“ kuriózní nehody ukázala, jak by vypadal nebržděný náraz transportéru do vyřazeného auta. (AČR)

Přesně před pěti lety vyřadila obyčejná fabia čtyři naše pandury. Vyslechli jsme si za to své. Bereme to. Se škodovkou už jsme se usmířili. A teď jsme chtěli zjistit, jak by to dopadlo, kdyby pandur včas nedobrzdil.@skodacz pic.twitter.com/isEOdJtKD1

— Armáda ČR (@ArmadaCR) November 4, 2021