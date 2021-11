Ombudsman Stanislav Křeček chce projednat s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) okolnosti a následky odchodu dodavatelů energií z trhu. Zajímá ho především, zda úřad nemohl situaci předejít.

S žádostí o radu či pomoc se na veřejného ochránce práv obracejí bývalí klienti Bohemia Energy a dalších dodavatelů energií, kteří v posledních měsících ukončili činnost. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí ombudsmana Markéta Bočková. Odběratelům ombudsman doporučuje, aby co nejdříve přešli od dodavatele poslední instance ke stálému dodavateli energií.

Skupina Bohemia Energy v polovině října ukončila činnost a kolem 900 000 jejích odběratelů si musí hledat nového dodavatele energií. Dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku to zdůvodnilo přetrvávajícím extrémním růstem cen energií na velkoobchodních trzích.

Do vztahů mezi klienty a dodavateli energií ombudsman ze zákona zasahovat nemůže, stejně jako nemůže prošetřovat dodavatele energií, protože jde o soukromé subjekty. V jeho působnosti je až kontrola dohledového úřadu, tím je v tomto případě Energetický regulační úřad. Ombudsman proto ERÚ oslovil s žádostí o osobní projednání záležitosti. Zajímá ho především, zda úřad i s ohledem na vývoj trhu s energiemi neměl možnost zasáhnout dřív a předejít situaci.

Zároveň se ombudsman snaží individuálně stěžovatelům poradit a nasměrovat je, jak by mohli situaci řešit. Zásadní podle něj je, aby co nejdříve přešli od dodavatele poslední instance ke stálému dodavateli energií. Při uzavření nové smlouvy se měsíční zálohy rozpočítají do delšího období a tím se i sníží.

„Dodavatelé preferují online kontakt a to může být pro některé zákazníky komplikované. Proto je důležité, aby se lidé nebáli říci si o pomoc s uzavřením smluv rodině nebo i spotřebitelským organizacím. Líbí se mi přístup některých obcí nebo krajů, které se aktivně snaží svým obyvatelům s uzavíráním nových smluv pomoci,“ uvedl Křeček.

Krok správným směrem je podle ombudsmana v tuto chvíli zastropování výše záloh u dodavatelů poslední instance. Problém to podle něj řeší ale jen dočasně. Lidé se totiž mohou dostat do problémů později – s nižšími měsíčními zálohami jim při současných cenách energií hrozí vysoké nedoplatky v konečném vyúčtování.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí lidé, kteří nebudou schopní nedoplatky z vyúčtování u dodavatelů poslední instance zaplatit, mohou požádat úřad práce o dávku mimořádné okamžité pomoci. Podle Křečka to ale nestačí. „Na rozdíl od ministerstva mám za to, že by se měla mimořádná okamžitá pomoc poskytovat po zvážení individuální situace klienta také na úhradu samotných záloh u dodavatelů poslední instance, aby se lidé nedostali do dluhových pastí a exekucí. Aktuálně navíc dochází k plošnému nárůstu cen u všech dodavatelů energií. Proto lze očekávat, že lidé i po uzavření smlouvy se stálým dodavatelem budou platit vyšší zálohy než dřív. Na to by měla vláda reagovat,“ uvedl Křeček. (ČTK)