Vojtěch vyzval firmy, aby zaměstnanci přešli na homeoffice. S budoucí vládou se shodl na potřebě očkování

Zaměstnavatelé by podle ministra Vojtěcha měli vyzvat své zaměstnance, aby pracovali z domova. Cílem je, aby omezili kontakty na pracovišti. Zopakoval, že jedinou cestou z krize je očkování, na čemž se shodl i s budoucí vládou.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Foto: ČTK

Ministerstvo zdravotnictví nebude nyní zavádět další opatření. „Nemá smysl vršit další a další. Je důležité vymáhat stávající opatření. Je to i cesta v zahraničí, tedy důsledné dodržování stávajících pravidel. Je třeba ocenit ty, kteří to dodržují. Ti, co rebelují, je nezodpovědné a sobecké, je to hazard. Toto není boj s vládou ani s ministrem zdravotnictví, ale boj s virem.“

Ministr rovněž znova vyzval seniory, aby využili možnost aplikace třetí dávky. „Vidíme, že počet nakažených u seniorů roste, řešením je posilující dávka. Prosím všechny seniory i chronické pacienty, aby co nejdříve využili třetí dávku, objednací lhůta na třetí dávku je v řádu dnů. A v další vlně bude klíčová,“ prohlásil.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová řekla, že pro vstup na akce nad 1000 lidí už nebude stačit antigenní test, bude požadován PCR. Ministerstvo zdravotnictví změnu navrhne na pátečním jednání vlády. U menších akcí bude antigenní test stačit.

Upravená budou od 1. prosince také pravidla pro lyžařská střediska. Při nákupu jízdenek budou podle Svrčinové pokladní mít povinnost zkontrolovat negativní test, očkování nebo prodělanou nákazu. Nošení respirátoru nebo podobné ochrany dýchací cest bude nutné na lanovkách nebo ve frontách, pokud nebudou dodržovány rozestupy.

Deset tisíc nakažených denně

Epidemie v Česku nabírá na síle. Už druhý den se počty nově nakažených blíží 10 tisícům. Za středu přibylo 9460 nově potvrzených nákaz, tedy o 3600 případů více než před týdnem. Hospitalizovaných je 2300 lidí infikovaných novým typem koronaviru, nejvíc od 5. května.

Přibývá také úmrtí. V úterý zemřelo poprvé od půlky května více než 30 lidí s covidem za jediný den. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Na 100 tisíc obyvatel připadá v Česku za posledních sedm dní 419 nakažených. Takzvané incidenční číslo se tak oproti středě zvýšilo o 33. Nejhorší epidemická situace je i nadále na severu Moravy a ve Slezsku. Naopak nejnižší incidenční číslo vykazuje Karlovarský kraj.

Lockdown nebude, tvrdí Svrčinová

Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek řekl, že pokud se budou čísla zhoršovat, může mít Česko o Vánocích opět lockdown. Podle Svrčinové ale zatím nic takového v plánu není.

„Lockdown zatím není v plánu, řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. „Tyto úvahy jsou na místě až ve chvíli, kdy by byl nouzový stav,“ řekla.

„Pokud by byl vyhlášený nouzový stav, došlo by k omezování poskytování služeb v režimu jeden na jednoho nebo omezení počtu návštěvníků účastníků hromadných akcí. Doufám, že k tomu nedojde, ale bude potřeba spolupráce všech obyvatel,“ dodala hlavní hygienička.