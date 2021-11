Podle polské ministryně by k dosažení dohody o Turówu mohla stačit jedna schůzka

Nová polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová uvedla, že by k dosažení dohody s Českem o dole Turów mohlo stačit jedno jednání. Polské stanici Polsat News řekla, že k uzavření dohody zbývá dojednat jen několik málo věcí.

Jednání mezi Polskem a Českou republikou budou pokračovat v pátek v Praze.

Český ministr životního prostředí Richard Brabec v úterý řekl ČTK, že se jednání zaměří na výpovědní lhůtu dohody. Na ní doteď nepanovala mezi Prahou a Varšavou shoda. Dodal také, že neví, s jakými požadavky do Prahy nová polská ministryně přijede.

Rozhovory mezi Polskem a Českou republikou o polském hnědouhelném dole Turów, který se nachází nedaleko českých hranic, začaly v červnu, na začátku října ale byly v souvislosti s parlamentními volbami v ČR přerušeny. Dohoda by měla vést ke stažení žaloby, kterou ČR na Polsko kvůli dolu Turów a jeho rozšíření podala k Soudnímu dvoru EU.

Tento soud v květnu předběžně nařídil pozastavit těžbu v dole Turów, a to až do rozhodnutí o stížnosti České republiky, která se v únoru na soud obrátila kvůli tomu, že provoz dolnoslezského dolu mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v Libereckém kraji. Polská vláda těžbu odmítá přerušit, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Polsko proto podalo návrh na zrušení květnového rozhodnutí o pozastavení těžby. Unijní soud Polsku 20. září uložil pokutu půl milionu eur (asi 12,8 milionu Kč) za každý den pokračování těžby.

Turów je jedním z největších polských dolů na těžbu lignitu. Zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a polská energetická skupina PGE chce důl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z německé Žitavy do polské Bogatyně. Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu.

Rozšíření těžby Polsko loni povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Obyvatelé z pohraničí se obávají nejen hluku a prachu, ale hlavně ztráty pitné vody. Chystaná smlouva mimo jiné počítá s finanční podporou obcím nebo s financováním monitoringu spodních vod, prašnosti a hlučnosti. (ČTK)