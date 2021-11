Nejvyšší soud USA se zabývá stížností na regulaci nošení zbraní v New Yorku

Nejvyšší soud Spojených států dnes začal projednávat svůj nejvýznamnější případ týkající se práva Američanů držet zbraň za posledních více než deset let. Jádrem kauzy je stížnost na newyorský zákon, který omezuje možnost nosit na veřejnosti ukryté krátké střelné zbraně.

Soudci stojí před otázkou, zda opatření neporušuje druhý dodatek americké ústavy garantující Američanům mimo jiné právo držet a nosit zbraně. Verdikt by mohl ovlivnit podobné restrikce v dalších amerických státech.

Poslední významnější rozhodnutí nejvyššího soudu v otázce zbraní přišla v letech 2008 a 2010. Tyto dva verdikty ukotvují právo lidí po celých USA mít ve svých domovech pistole či pušky pro účely sebeobrany. Nově projednávaný případ souvisí s otázkou, zda mají Američané právo kvůli sebeobraně nosit zbraně na veřejnosti, vysvětluje agentura AP.

Zatímco mnohé americké státy neregulují možnost skrytě nosit legálně držené pistole, v New Yorku je k tomu potřebná licence. Podle zákona, který tam platí už více než 100 let, přitom musí žadatelé doložit „patřičný důvod“, aby jim byla udělena. Opatření soudně napadli dva muži, kterým úřady povolení odmítly udělit, společně s newyorskou pobočkou lobbistické skupiny Národní asociace držitelů zbraní (NRA). Nižší soudy odmítly jejich stanovisko, že omezení porušuje dodatek ústavy o právu „držet a nosit zbraně“, na jaře se pak případu ujala nejvyšší soudní instance v USA.

Konzervativní členové, kteří aktuálně tvoří v devítimístném vrcholném soudním senátu většinu, dnes podle agentury Reuters dávali najevo jisté výhrady vůči newyorskému systému. Soudce Samuel Alito v jednu chvíli prohlásil, že na veřejných místech se dnes pohybují lidé s nelegálně drženými zbraněmi, „ale obyčejní, tvrdě pracující lidé… ti nemohou být ozbrojení“. Alito a další soudci z šestičlenné konzervativní většiny jsou považováni za příznivce širší interpretace druhého dodatku ústavy.

Soudci dnes ovšem naznačili i obavy, že silný verdikt ve prospěch práva držet zbraň by mohl ohrozit restrikce týkající se citlivých míst, jako jsou stadiony nebo prostředky hromadné dopravy, napsala AP. Předkladatelé stížnosti požadují, aby soud ustanovil neomezené právo nosit skrytě na veřejnosti krátké střelné zbraně.

Takový krok by byl problémem nejen pro New York, ale i řadu dalších částí USA. Mezi několik států, které povolují nošení zbraní jen těm, kdo doloží, že je to nutné, se řadí například Kalifornie. Soudci by nyní podle AP mohli rozhodnout, zda tato omezení mohou nadále platit. Nejvyšší soud by měl v této věci přijít s verdiktem do poloviny příštího roku. (ČTK)