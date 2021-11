Salvini jednal s Orbánem a Morawieckým o vytvoření klubu v europarlamentu

Vůdce krajně pravicové italské strany Liga Matteo Salvini dnes jednal s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a šéfem polské vlády Mateuszem Morawieckým o vytvoření nového klubu v Evropském parlamentu. Ten by měl nést název Evropa budoucnosti.

V samotné Lize, která podporuje proevropskou vládu Maria Draghiho, ale nepanuje na zahraniční orientaci strany jednoznačný názor.

Trojice stran začala jednat o vytvoření klubu letos v dubnu poté, co na začátku března Orbánova strana Fidesz opustila klub Evropské lidové strany. Maďarské straně hrozilo vyloučení z klubu. Fidesz a polská strana Právo a spravedlnost (PiS) vedou vlády, které jsou v konfliktu s Bruselem například v otázce právního státu.

Liga a PiS jsou v současnosti členy dvou rozdílných klubů. Liga je jednou z hlavních sil seskupení Identita a demokracie (ID), kde sedí i čeští europoslanci z SPD či členové francouzského Národního sdružení političky Marine Le Penové. PiS je součástí klubu Evropských konzervativců a reformistů (ECR), ke kterému se hlásí i europoslanci z české ODS. Tomuto evropskému seskupení navíc předsedá italská strana Bratři Itálie, která patří k nejbližším spojencům Ligy v italské politice.

Trojice politiků během jednání zdůraznila význam vytvoření nové evropské politické síly. Podle nich jsou miliony obyvatel Evropské unie bez politického zastoupení.

Spory o zahraniční orientaci ovšem trpí podle italského tisku samotná Liga. Strana podporuje výrazně proevropskou vládu, kterou vede bývalý šéf Evropské centrální banky Mario Draghi. „Matteo (Salvini) se musí jasně rozhodnout,“ řekl šéf vládní delegace Ligy a ministr hospodářského rozvoje Giancarlo Giorgetti. Podle něj by se měla strana přesunout jinam na politickém spektru v EU, a to blíže k Evropské lidové straně, která nezpochybňuje stávající proces evropské integrace.

Spor by mohla vyřešit programová konference, kterou chce Salvini svolat do konce roku. Při minulých volbách v roce 2018, kdy Liga získala rekordních 17 procent hlasů, strana vsadila na rétoriku kritickou vůči EU i setrvání Itálie v evropské měnové unii. V posledních průzkumech strana tratí, a to podle politologů kvůli účasti ve vládě. Body získávají Bratři Itálie, kteří jsou v opozici. (ČTK)