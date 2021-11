Indonésie by s finanční podporou mezinárodního společenství zvládla skoncovat s uhelnými elektrárnami do roku 2040. Reuters to řekla tamní ministryně financí. Indonésie je čtvrtou nejlidnatější zemí na světě a je vůbec největším vývozcem uhlí. V uhlíkových emisích drží osmé místo.