Bývalý vicepremiér pro vědu Pavel Bělobrádek považuje plán na zřízení ministra pro vědu za smysluplný. Vláda premiéra Andreje Babiše agendu nerozvíjela, řekl Bělobrádek s tím, že Česku mohl ujet vlak.

„V případě, že by vzniklo toto místo, já jsem svého času navrhoval i ministerstvo delimitací současných agend z jiných ministerstev, tak mi to smysl dává,“ řekl Bělobrádek, který byl vicepremiérem pro vědu od ledna 2014 do prosince 2017. Úplně podle něj stačí, aby měl ministr bez portfeje kabinet kolem deseti lidí, popřípadě posílit jednotlivé agendy v řádech jednotek lidí. Postupně by pak mohly být slučovány agendy rozdrobené mezi jednotlivé resorty.

Ministra pro vědu by ve vznikající vládě měla mít koalice Spolu tvořená vedle lidovců také ODS a TOP 09. K jednání o vzniku kabinetu Bělobrádek řekl, že některé programové návrhy při přípravě podkladů pro jednání oponoval.

„Myslím, že je na co navazovat,“ řekl Bělobrádek. V posledních čtyřech letech se to podle něj sice nezničilo, ale jelo se spíš z podstaty a nepřinášelo se nic nového. „Kromě toho poněkud nepovedeného sloganu, že budeme země budoucnosti, tak se toho moc neudělalo, pouze se pokračovalo v tom, co jsme rozjeli, a trochu nám ujel vlak,“ ohodnotil Bělobrádek řízení vědy a výzkumu za Babiše.

Ministr by měl podle lidoveckého expředsedy převzít Radu vlády pro výzkum vývoj a inovace, zaměřit se na strategii inteligentní specializace. Měly by se podle něj obnovit a promýšlet národní inovační platformy, oživit rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, která se za Babiše vůbec nescházela. „Strategie inteligentní specializace musí daleko více reflektovat to, v čem Česká republika má předpoklady a budoucnost,“ uvedl. (ČTK)