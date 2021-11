Chlubí se IQ 430, umí prý levitovat a věštit a ve středověkém brnění slibuje, že jako prezident vyplatí každému 100 milionů. Točil singly, seděl ve vězení. Seznamte se s bizarní stálicí prezidentských voleb v Jižní Koreji Ho Kjongjongem. (Jonhap)

In South Korea, an eccentric presidential candidate runs again https://t.co/NtDwsxT5sr

— David Votoupal (@Everton4Life) October 29, 2021