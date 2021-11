Klimatická konference ve skotském Glasgow vyvolala pobouření kvůli 400 soukromým letadlům, kterými někteří účastníci na summit dorazili. Soukromými letounem přiletěl například americký prezident Joe Biden, šéf Amazonu Jeff Bezos nebo britský princ Charles. (Page six, iDnes)

COP26 is a load of hypocritical garbage. The 30,000 climate alarmists flying in on their private jets and staying in luxury hotels while telling everyone else to give up meat, cars and gas boilers, can stick their New World Order where the Sun doesn't shine. pic.twitter.com/laXBI6bWC4

— David Kurten (@davidkurten) October 31, 2021