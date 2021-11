Babiš: Debata o klimatu nepřinesla nic nového, ne všichni se snaží jako Evropa

Konference OSN o změnách klimatu podle českého premiéra Andreje Babiše nepřinesla nic nového. Stanoviska jsou stále stejná, apeluje se na všechny státy světa, ne všichni se ale snaží jako Evropa, řekl novinářům předseda vlády před odletem z Glasgow.

Opět kritizoval dřívější vyjádření Číny, že množství emisí skleníkových plynů, které produkuje, dosáhne vrcholu před rokem 2030 a až do roku 2060 je země sníží na „čistou nulu“.

„Já jsem ve svém vystoupení mluvil o tom, že musíme k tomu přistupovat racionálně a nemůžeme být jediní, kteří dělají tahle opatření, která mají negativní dopad na ceny energií, na náš průmysl, naši zaměstnanost,“ řekl Babiš.

V pondělním projevu v panelu lídrů států Babiš mimo jiné kritizoval evropský klimatický balíček známý pod označením Fit for 55. Zelená dohoda (Green Deal) se podle něj bez racionálního přístupu může stát evropskou zelenou sebevraždou. Podle ministerského předsedy je nutné nejprve řešit, zda nejsou cíle příliš ambiciózní, kolik peněz bude transformace stát a zda si to mohou Evropa i jednotlivé státy EU dovolit. Na dotaz ČTK dnes řekl, že neměl žádné konkrétní ohlasy jiných státníků na svůj kritický projev.

„Pokud by měl být dodržen ambicióznější cíl Pařížské dohody, tedy růst teploty maximálně o 1,5 stupně do konce století, tak by to znamenalo, že už do roku 2030 by hlavní znečišťovatelé měli své emise snížit o polovinu,“ podotkl ministr životního prostředí Richard Brabec. K takovému cíli se podle něj hlásí Evropa, ale Čína, Indie, Rusko či Brazílie posouvají své plány na uhlíkovou neutralitu až za rok 2050.

„Jsou průkazné informace, že to, co v uhelných elektrárnách dnes Evropa a Severní Amerika omezují nebo zastavují uhelné bloky, tak ten samý výkon uhelných elektráren najíždí v Číně,“ dodal. (ČTK)