V nigerijském Lagosu se zřítila vysokopodlažní budova, na níž probíhaly stavební práce. Zatím není zřejmé, kolik lidí se v domě o 21 patrech v době kolapsu nacházelo. Pády budov jsou v největším městě Nigérie relativně časté. (CNN)

Many trapped as 21-storey building collapses in Lagos https://t.co/83FnJTqTtj #Nigeria #NigeriaNews pic.twitter.com/Ql1CzPbgf9

— Nigeria Newspapers Online (@NigNewspapers) November 1, 2021