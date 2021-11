Tisíce Nikaragujců přecházejí hranice do Hondurasu, očkují se tam proti covidu

Tisíce Nikaragujců přecházejí tajně hranice do sousedního Hondurasu, aby se tam nechaly očkovat proti covidu-19. Jen za poslední týden v Hondurasu podle tamního ministerstva zdravotnictví aplikovali vakcínu asi 35 000 Nikaragujců, informoval argentinský server Infobae.

Hranice přecházejí zejména mladí Nikaragujci, a to pěšky, na koni, na motorce i ve člunech. Na sociálních sítích se také objevují inzeráty s nabídkou „očkovacích zájezdů“, některé zahrnují i snídani a litr vody. Cena je různá, od pár desítek dolarů. Až trojnásobek inzerované ceny ale zaplatila jedenadvacetiletá Samantha Jirónová. „Ten člověk zneužil situace, že jsem se bála jet přes hranice sama. Na očkovacím místě jsem pak navíc stála frontu, byla tam asi tisícovka lidí,“ popsala Jirónová.

Stejně jako řada další mladých Nikaragujců se i ona rozhodla očkovat v Hondurasu proto, že nedůvěřuje vakcínám, s nimiž očkuje nikaragujský režim socialistického prezidenta Daniela Ortegy. „Víme, že jejich rozhodnutí aplikovat vakcíny Sputnik Light, Soberana a Abdala není pro blaho občanů, ale pro dobré vztahy se zeměmi, od nichž je kupují a které podporují (Ortegovu) diktaturu,“ dodala k vakcínám z Ruska a Kuby, které zatím neuznala Světová zdravotnická organizace (WHO).

V Hondurasu očkují vakcínami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, uznaných WHO i Spojenými státy. To je další důvod, proč Nikaragujci jezdí za očkováním do sousední země – chtějí, aby je posléze pustili do USA.

Nikaragujská vláda tajila a tají skutečný rozsah epidemie covidu-19, uvádí stále jen velmi malá čísla nakažených a úmrtí a ani loni nezavedla téměř žádná preventivní opatření. Podle jejích údajů se v šestimilionové zemi potvrdilo na 16.400 případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a v souvislosti s ním zemřely dvě stovky lidí. Plně očkováno proti covidu-19 je v této zemi podle oficiálních údajů zatím jen asi šest procent obyvatel.

Minulý týden začali v Nikaragui, kterou tuto neděli čekají prezidentské volby, očkovat proti covidu-19 děti od dvou do 17 let (kubánskými vakcínami Soberana a Abdala) a mladé od 18 do 30 let ruskou vakcínou Sputnik Light. Předtím očkovali jen osoby starší 30 let. (ČTK)