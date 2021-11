Glosa Evy Mošpanové: I kdybychom si měli z posledních slov odnést pouze poznání, že vztahy jsou důležité – ani to není banálnost. Vztahy utváří to, kým jsme. Představte si svět, ve kterém by s vámi nikdo nekomunikoval. Jak dlouho by trvalo, než byste začali pochybovat o své existenci?