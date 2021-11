Hromadné žaloby by mohly mít šanci, ale ne podle návrhu Babišovy vlády

Zavedení hromadné žaloby má podporu lidovců z koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) i Pirátů, podle nichž se jedná o moderní druh soudního řízení. Zákon podle návrhu Babišovy vlády však patrně podporu nezíská.

Návrh v podobě, jak jej chce v souvislosti s ukončením skupiny dodavatelů energií Bohemia Energy znovu předložit Sněmovně dosluhující vláda Andreje Babiše, většinovou podporu v nové dolní komoře patrně nenajde. Převahu v ní budou mít poslanci koalic Spolu a Pirátů se Starosty, které debatují o vytvoření nového kabinetu.

„Na tento návrh pohlížím s velkou opatrností. Jeho aplikace může mít mnohé, navrhovatelem nezamyšlené účinky,“ napsal dnes ČTK poslanec ODS Pavel Blažek, který patří podle médií k možným kandidátům na funkci ministra spravedlnosti.

Vyjednávač ODS v programové skupině pro spravedlnost, vnitro a digitalizaci Martin Kupka uvedl, že v současné verzi vyjednávaného textu institut hromadných žalob nefiguruje. „Mezi prioritami vlády jsou sice zařazeny jiné věci, jako je elektronický spis, ale nevidím důvod, proč bychom se nemohli na spravedlivé podobě tohoto institutu domluvit,“ sdělil ČTK vyjednávač za Piráty a předseda jejich poslanců Jakub Michálek.

Lidovci vnímají hromadné žaloby podle předsedy svých poslanců Marka Výborného jako evropský standard, uplatnily by se právě zejména ve spotřebitelských sporech. Přihlašování spotřebitelů k žalující skupině by mělo být podle Výborného co nejjednodušší, bylo by také nutné nastavit třeba velikost skupiny a parametry osoby, která by mohla být jejím správcem. „Za zásadní považujeme to, aby návrh připravilo v tomto duchu ministerstvo spravedlnosti až po jmenování nové vlády. Jde o zásadní parametrickou úpravu, na které se musí shodnout nová vláda,“ napsal ČTK Výborný, podle kterého šanci na schválení má.

„Hromadné žaloby jsou jedním z mála pomocníků, jak se mohou malí bránit proti velkým, kteří zneužívají svoje postavení. Celkově to je moderní a efektivní druh soudního řízení, proto ho Piráti dlouhodobě podporují,“ uvedl Michálek.

Menšinová vláda ANO a ČSSD předložila Sněmovně v minulém volebním období návrh zákona o hromadném řízení loni v březnu. Koncem letošního ledna přerušili poslanci projednávání předlohy v úvodním kole a už se k němu nevrátili. Návrh zákona tak s volbami takzvaně spadl pod stůl. Jeho opětovné předložení ohlásil Babiš v neděli ve svém internetovém pořadu. Kabinet by měl předlohu schvalovat v pátek.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) při obhajobě předlohy před poslanci v lednu řekla, že spotřebitelé často na vymáhání svých práv rezignují, protože se jim nevyplatí. Hromadné žaloby by podle ní mohly pomoci i v boji proti takzvaným šmejdům, tedy obchodníkům používajícím nekalé praktiky. (ČTK)