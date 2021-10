Devět hasičů zemřelo v Brazílii při nacvičování zásahu v jeskyni blízko města Altinópolis. Strop jeskyně se propadl a hasiče zavalil. Cvičení se účastnilo celkem 26 lidí. (AFP)

Brazilian authorities said Sunday that three firefighters had died in a cave, as first responders raced to rescue six others still trapped underground after the cave roof collapsed while they were training inside.https://t.co/qlE0iTjb8u

