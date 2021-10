Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že opouští summit G20 v Římě s tím, že jeho naděje na globání opatření v souvislosti se změnou klimatu jsou „nenaplněné“, ale zároveň „nepohřbené“. Téma teď bude řešit summit COP26. (BBC)

While I welcome the #G20's recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m

— António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021