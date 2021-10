Mnozí cestující na klimatickou konferenci v Glasgow zvolili cestu vlakem jako ekologičtější možnost, jenže stovky jich uvízly na londýnském nádraží Euston. Silný vítr totiž poškodil elektrické vedení a železniční trati musely být uzavřeny. Zavřený je teď kvůli davům už i vstup na nádraží Euston. (BBC)

this is the scene awaiting travellers at Euston hoping to get to Glasgow for #COP26 pic.twitter.com/HOS2Fy5HYv

— Jim Pickard (@PickardJE) October 31, 2021