Pokud globální teplota stoupne nad 1,5 °C, bude to pro 60 000 lidí v mé zemi „nepředstavitelné“, řekla v Glasgow klimatická velvyslankyně Marshallových ostrovů. „Už teď za vysokého přílivu vidíme vodu, jak doslova probublává půdou. Děje se to, a děje se to teď.“ (BBC)