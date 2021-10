„Bojkotujte olympiádu v Pekingu!“ Basketbalista NBA Enes Kanter se opět opřel do „genocidní“ čínské vlády

Hráč NBA a Boston Celtics Enes Kanter vyzval k bojkotu zimní olympiády Peking 2022. Si Ťin-pchinga nazval „nesebejistým tyranem“ a čínskou vládu „genocidní“. Čínský partner NBA Tencent kvůli Kanterovi nevysílal zápas Celtics.

The genocidal Chinese government and the insecure tyrant behind it all XI JINPING must not be allowed to host the upcoming Winter Olympics.

Kanter se narodil ve Švýcarsku tureckým rodičům, ale vyrostl v Turecku a v minulosti už se vymezil také vůči tamní „autoritářské“ vládě prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Včerejším tweetem se přiklonil ke globální kampani #NoBeijing2022, kterou kritici praktik čínského režimu vyzývají k bojkotu rychle se blížící zimní olympiády. Argumentují hlavně represemi v Hongkongu, Tibetu, Vnitřním Mongolsku a v neposlední řadě Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, kde podle nich Komunistická strana Číny páchá genocidu na menšinových národnostech.

(Více o protestech proti nadcházející pekingské olympiádě píšeme zde.)

Kanter se už minulý týden ve videu vyslovil pro nezávislost Tibetu a kritizoval „brutální vládu čínského vedení“, kvůli které „základní práva a svobody Tibeťanů neexistují“. Na konci videa basketbalista několikrát opakuje: „Svobodu Tibetu!“

Vytrvale se také pouští do společnosti Nike a zveřejnuje snímky tenisek zbarvených v duchu kritiky čínského vedení.

XI JINPING and the Chinese Communist Party

Someone has to teach you a lesson,

I will NEVER apologize for speaking the truth.

You can NOT buy me.

You can NOT scare me.

You can NOT silence me.

Bring it on!! #FreedomShoes#XinnieThePooh pic.twitter.com/JFGEgIaXlN

— Enes Kanter (@EnesKanter) October 24, 2021