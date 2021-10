Do Glasgow se kvůli klimatu sjely tisíce aktivistů, někteří přišli pěšky

Do Glasgow se kvůli klimatické konferenci OSN sjely tisíce aktivistů z celého světa. Protestními akcemi chtějí zvýšit tlak na politiky a přitáhnout pozornost médií. Někteří dorazili pěšky a v nohách mají tisíce kilometrů.

ICYMI: Young climate activists and policy makers met in Milan to set out a framework ahead of #COP26 in November. Here are some of the youth activists and their demands from the summit in Glasgow pic.twitter.com/nkO2gTHVLz

— Reuters (@Reuters) October 30, 2021