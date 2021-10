Americký prezident Joe Biden během druhého dne návštěvy Evropy jedná s představiteli zemí G20 na summitu v Římě. Setkání státníků provázejí protesty demonstrujících, místní policie angažovala na pět tisíc příslušníků. (CNN)

World leaders pose for the "family picture" at the first in-person G20 summit in two years. Afterward, doctors and first responders joined them onstage as a tribute to their work during the pandemic. pic.twitter.com/MWccXq3bIf

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 30, 2021