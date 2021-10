Plzeň věnuje desítky počítačů sociálně slabším rodinám, na které dopadly problémy s distanční výukou. Další lidé, kteří měli techniku kvůli covidu vypůjčenou, budou mít šanci ji velmi výhodně koupit. Obdarované vytipují ředitelé jednotlivých škol.

Počítače zdarma dostanou například rodiny samoživitelů a samoživitelek, kteří si nemohou dovolit dětem techniku koupit. Za velmi výhodnou cenu si je budou moci odkoupit početnější rodiny, které měly v době distanční výuky počítače od města zapůjčeny, protože by nedokázaly zajistit techniku pro všechny sourozence.

„I když samozřejmě doufáme, že se nic podobného již nebude opakovat, byl to pro nás impuls k zamyšlení, jak bychom těmto lidem mohli pomoci – a cesta se našla, za což jsem moc rád,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa (ODS).

Město nabídne počítače používané magistrátem, které jsou před vyřazením nebo za běžné situace míří do odprodeje na burzu, jsou ale stále plně funkční. „Jedná se hlavně o takzvané All in One počítače, tedy počítače integrované v těle monitoru. V průběhu doby jejich využívání jim byla navýšena operační paměť a stroje byly dodány s SSD rychlými disky. Pro zmíněné účely, tedy pro práci na internetu, distanční výuku a podobně,budou stačit ještě minimálně dalších tři až pět let,“ řekl ředitel městské organizace Správa informačních technologií města Plzně Luděk Šantora. (ČTK)