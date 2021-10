Lékařské konzilizum, které bude posuzovat zdravotní stav prezidenta Zemana, se má sejít poprvé v pátek 5. listopadu. „Nejprve je nutné prostudovat si lékařské zprávy a teprve pak půjdeme za pacientem,“ řekl Deníku Tomáš Zima, který je jeho členem.

Bývalý rektor Univerzity Karlovy a lékař Zima popsal, že neví, kdo přesně je součástí devítičlenného lékařského konzilia prezidenta Zemana. „Pan profesor Zavoral nás oslovoval jednotlivě, takže se jmény dalších kolegů nejsem obeznámen. Pokud vím, účast mediálně potvrdili Pavel Pafko a Pavel Kolář,“ řekl Zima v rozhovoru pro Deník.cz.

Podle něj by se odborníci měli vyjádřit k nemoci hlavy státu a její prognóze. „Rozhodně se nenecháme vmanévrovat do pozice, že musíme závěr učinit do 8. listopadu, kdy zasedne Sněmovna. Potřebujeme klid a rozvahu. Poté předložíme medicínské stanovisko. Jestli si politici myslí, že my dáme pokyn, aby aktivovali článek 66 Ústavy, tak to se mýlí. Vyjádříme se k nemoci a její prognóze. Další kroky budou na nich,“ doplnil Zima.

Již dříve vydala Ústřední vojenská nemocnice stanovisko pro Senát, ve kterém uvedla, že Miloš Zeman není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Politici začali mluvil o možném převedení pravomocí hlavy státu na další ústavní činitele.

Před možnou aktivací článku 66 Ústavy ale řada z nich chce, aby byla poskytnuta nová a aktuální informace o stavu prezidenta republiky, a zejména pak aby bylo zřejmé, zda je, či není schopen vykonávat své kompetence.