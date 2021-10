V New Yorku mohou od pondělí chybět policisté, hasiči nebo popeláři

Od pondělní začne v New Yorku platit nařízení starosty Billa de Blasia, že všichni zaměstnanci města musí být naočkovaní proti covidu-19. Těm zaměstnancům, kteří to nesplní, hrozí, že budou v pondělí posláni domů bez výplaty.

Hrozí proto, že by se v New Yorku mohly začít vršit hromady odpadků, některé hasičské stanice mohou zůstat zavřené a v ulicích bude možná méně policistů, píše agentura AP. I to může být důsledek nařízení

Město New York zaměstnává 50 000 lidí, tisíce jich ovšem i nadále odmítají nechat se naočkovat. Šest hasičů dnes přijelo s požárním vozem do kanceláře politika a vyhrožovalo jeho zaměstnancům, že se nemají nechat očkovat. Část popelářů dnes záměrně nevyprázdnila popelnice lidí, kteří jsou podle nich zodpovědní za zavedení povinné vakcinace. Největší policejní odborová organizace ve městě se obrátila na odvolací soud s požadavkem na zastavení očkování.

„Mým úkolem je zajistit bezpečí lidí – mých zaměstnanců a 8,8 milionu lidí,“ řekl de Blasio na virtuální tiskové konferenci. „Dokud neporazíme covid, lidé nebudou v bezpečí. Když covid nezastavíme, Newyorčané budou umírat,“ řekl starosta a dodal, že má v plánu prodloužit směny zaměstnancům, kteří přijdou do práce, a zavést povinné přesčasy, pokud to bude potřeba. Obyvatelům města slíbil, že odpadky se v ulicích kupit nebudou. (ČTK, AP)