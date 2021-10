Společnost Boston Dynamics představila video, ve kterém její čtyřnozí roboti napodobují tanec zpěváka Micka Jaggera v písničce Start Me Up. „Před čtyřiceti lety kapela Rolling Stones vydala ikonické album Tattoo You. My jim dnes pomáháme toto výročí oslavit,“ napsala firma.

40 years ago, @RollingStones debuted their iconic Tattoo You album. Today we're helping them celebrate. ‘Start Me Up’ taken from Tattoo You 2021: https://t.co/zV6PG9eUdZ pic.twitter.com/TODQ3Wfk8y — Boston Dynamics (@BostonDynamics) October 29, 2021