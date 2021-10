O bezplatné testy na covid je před omezením jejich hrazení velký zájem

Před pondělním omezením úhrad testů na nemoc covid-19 byl dnes v Česku o testování velký zájem. Místy lidé museli i stát ve frontách. Také víkendové termíny na PCR testy s delší platností zájemci už většinou rozebrali.

Vyplývá to z ankety ČTK mezi odběrovými místy a z údajů v systému rezervací na testy. Od pondělí 1. listopadu už bude preventivní testy na covid-19 hradit zdravotní pojištění jen dětem a mladým do 18 let, lidem plně očkovaným nebo se zahájeným očkováním a také těm, kteří se nemohou očkovat. Hrazeny budou dál i testy nařízené lékařem nebo hygieniky. Od pondělí se také zkracuje doba platnosti testů na 24 hodin u antigenních a na tři dny u PCR testů.

Například ve Fakultní nemocnici Ostrava, která je největším zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji, se dnes otestovalo zhruba 900 lidí a obdobné počty nemocnice čeká i v sobotu a neděli, řekla ČTK mluvčí nemocnice Iva Piskalová. Kapacita centra je zhruba 1100 testů denně. Denně tam přijde navíc mimo rezervaci až 200 lidí s testem nařízeným hygieniky, a tak se u centra tvoří i fronty. Další odběrová místa, která o víkendu dělají PCR testy, jako nemocnice v Novém Jičíně a Krnově, mají podle rezervačního systému na stránkách ministerstva zdravotnictví plno. Odběrová místa pro antigenní testy ale mají podle systému menší vytíženost.

Zájem o testování se dnes zvýšil v Jihočeském kraji. Například před zimním stadionem v Českém Krumlově se od rána tvořily fronty a lidé museli na testování čekat několik desítek minut. Způsobil to ale podle odběrových míst i čtvrteční svátek, kdy se na většině míst netestovalo. I společnost Podané ruce zaznamenala v centru Bohéma v brněnském Janáčkově divadle zvýšený zájem o testování. „Evidujeme zvýšený zájem jak o PCR testy, tak také o antigenní testování,“ řekla ČTK za společnost Šárka Halaštová.

Deset odběrových míst, na kterých se dnes testovalo na Vysočině, mělo podle informací z rezervačního webu zcela zaplněnou kapacitu. Obsazena jsou i místa na sobotu a neděli. V sobotu bude testy provádět nemocnice v Jihlavě a také laboratoř, která má testovací místo na jihlavském vlakovém nádraží. V neděli plánují testovat Nemocnice Havlíčkův Brod a Pelhřimov, která měla jako jediná dnes odpoledne ještě volné poslední místo. (ČTK)