Německá policie zadržela v říjnu na hranici s Polskem dvakrát více migrantů

Německá policie zadržela od začátku října na hranici s Polskem zhruba 4900 migrantů bez povolení vstupu do země. To je ve srovnání se zářím asi dvakrát tolik, informovala s odkazem na policejní statistiky agentura DPA.

Policie uvedla, že východní hranice je pod větším migračním tlakem od srpna. Řada migrantů, kteří přicestovali do Polska z Běloruska, se snaží dostat dál do Německa. Unijní země tvrdí, že Minsk používá migraci jako odplatu za sankce.

„Nemáme žádný signál, že by se situace zlepšovala,“ uvedla policie. Denní údaje ale ukazují, že počet migrantů, kteří se bez povolení snažili dostat do Německa, se mírně snižuje. To platí hlavně pro Braniborsko. Od začátku roku policie zachytila na německo-polské hranici zhruba 7300 migrantů bez povolení.

Německá policie dnes nedaleko Zhořelce nalezla tělo jednoho migranta, který cestoval s dalšími 30 osobami. Policie pátrá po řidiči kamionu, který tyto lidi převážel.

Německá civilní kontrarozvědky tento týden varovala před pokusy některých krajně pravicových skupin organizovat hlídky na hranicích. Úřady zdůraznily, že ostraha hranic je výlučnou pravomocí policie a dalších bezpečnostních sil státu. Policie tvrdí, že kontrolu hranic posílila.

Běloruské úřady od léta svážejí k hranicím Polska a Litvy tisíce běženců, které unijní státy nechtějí vpustit na své území. Běloruský autoritářský prezident Alexandr Lukašenko podle názoru sousedních unijních zemí využívá uprchlíky v odvetě za sankce, které na Bělorusko uvalila EU za květnový incident, při kterém byl k přistání v Minsku přinucen civilní letoun s kritikem režimu na palubě. Část z těchto migrantů se pak snaží dostat dál na západ do Německa. Ministerstvo zahraničí v Berlíně dnes uvedlo, že Minsk nese zodpovědnost za vyřešení migrační krize. (ČTK)