Polští poslanci mají hlasovat o návrhu zakázat pochody homosexuálů

Sejm, dolní komora polského parlamentu, do čtvrteční noci debatoval v prvním čtení o návrhu zákona zakazujícího shromáždění a pochody na podporu práv LGBT.

O předloze, kterou se snaží prosadit ultrakonzervativní nadace Život a rodina, mají poslanci hlasovat dnes odpoledne, uvedla televize TVN 24 na svém webu.

Návrh zákona zvaného Stop LGBT, který je novelou zákona o právu shromažďovacím a několika dalších zákonů, představil zmocněnec občanské zákonodárné iniciativy Krzysztof Grzegorz Kasprzak ze vzpomínané nadace. Po jeho vystoupení vicemaršálek Sejmu Wlodzimierz Czarzasty z opoziční Nové Levice, který řídil zasedání, prohlásil, že to bylo „nejodpornější vystoupení“, jaké během posledních let ve sněmovně vyslechl.

„Dlouhodobým cílem lobby LGBT je zničit manželství a rodiny a veškerý přirozený společenský řád,“ tvrdil Kasprzak, který zdůraznil, že návrh zákona podpořilo svými podpisy 140 000 polských občanů. „Iniciátoři návrhu a jeho signatáři odmítají zásady politické korektnosti. Nehodláme poslouchat obvinění ze strany levice z mýtické homofobie. Nehodláme se omlouvat za výraz ideologie LGBT, protože to jsou prý lidé, a ne ideologie. Za každou ideologií stojí lidé, tak jako stáli za komunistickou a nacistickou ideologií. Lidé jsou nositeli idejí, občas jsou to ideje dobré, občas špatné. V případě ideologie LGBT jsou extrémně špatné. Máme do činění s další verzí vznikající totality,“ tvrdil podle TVN 24.

Kritizoval dále „propagandu homosexuality“, kterou označil za „útok na civilizaci, na církev a na normální lidi“. Dopodrobna podle televize popsal různé brutální zločiny a varoval, že se stanou i v Polsku, „pokud nezastavíme hnutí LGBT!“.

„Republika bude taková, jakou vychováme mládež. Proto musíme dbát o jasné poselství příštím generacím. Chceme normálnost, chceme, aby se v naší zemi konaly slušné věci, které vyrůstají z naší tradice, našich kořenů, našeho polského vlastenectví,“ prohlásil jménem poslaneckého klubu vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) poslanec Piotr Kaleta. „Pokud slyším, že nejsme pokrokovou zemí, protože my takové věci neuznáváme, že jsme středověk, pak chci být ve středověku, protože to je normální doba,“ dodal s tím, že „předložený návrh možná v této podobě není dokonalý“, ale měl by postoupit do sněmovních výborů, a pro to budou poslanci PiS hlasovat.

Magdalena Filiksová z opoziční Občanské koalice předlohu odmítla jako „hanebnou“. „Je to černý den v dějinách Polska, kdy sněmovna musí jednat o návrhu, který by v demokratickém státu nikdy neměl uzřít denní světlo, protože se šokujícím způsobem neshoduje se zásadními normami ochrany lidských práv a navržená řešení postihují svobodu slova a shromažďování a zákaz diskriminace,“ prohlásila. Upozornila také, že předloha je v rozporu s mezinárodními závazky země.

Její kolegyně Monika Rosová usoudila, že návrhem by se měla zabývat prokuratura, a vyzvala k ochraně dvou milionů polských občanů a občanek z komunity LGBT. „V těchto rodinách jsou vychovávány tisíce dětí, které milují své rodiče a rodiče je milují. Stojíme na straně těchto dětí, vychovávaných páry stejného pohlaví,“ řekla. „Hledáte pedofily? Hledejte je v církví!“ vybídla vládní tábor.

„Je to strašný, homofobní, právní zmetek, přesycený nenávistí,“ prohlásila o předloze Anna Maria Žukowská z opoziční Levice a vyzvala k odmítnutí návrhu. Další opoziční poslankyně upozorňovaly, že svoboda shromažďování každému občanovi demokratického státu,

Na závěr rozpravy se slova chopila Kaja Godeková ze vzpomínané nadace Život a rodina, aby zdůraznila, že veřejný prostor by měl být spravován na základě „opravdových hodnot“. Za výsměch ustanovením polské ústavy o ochraně rodiny označila, že policie chrání pochody LGBT a pouští slzný plyn na protidemonstrace. LGBT podle ní také nesou vinu za sebevraždy dospívající mládeže.

O návrhu by se podle TVN 24 mělo hlasovat v rámci série hlasování i o dalších zákonech, naplánovaných od 15:45. (ČTK)