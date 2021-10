WHO: Evropa jako jediný region eviduje nárůst nákaz koronavirem i případů úmrtí

Evropa jako jediný velký region na světě v uplynulém týdnu zaznamenala nárůst počtu nových případů koronavirové infekce i úmrtí pacientů s covidem-19, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO).

V Evropě, do které WHO řadí i bývalé země Sovětského svazu, za poslední týden přibylo nově nakažených o 18 procent. Růst v tomto regionu s 53 státy pokračoval čtvrtý týden v řadě. Počet lidí s covidem-19, kteří zemřeli, se zvýšil o 14 procent. Celkově tak přibylo 1,6 milionu nových případů infekce a 21 000 úmrtí, vyplývá z každotýdenní epidemiologické zprávy WHO.

Zástupci organizace nepříznivou situaci v Evropě dávají do souvislosti s poměrně nízkou proočkovaností v její východní části. Země jako Ukrajina, Rumunsko, Moldavsko a Gruzie měly v uplynulém týdnu nejvyšší přírůstky v přepočtu na 100 000 obyvatel.

V celosvětovém měřítku v absolutních číslech za poslední týden nejvíce nakažených přibylo ve Spojených státech, kde testy na koronavirus vyšly pozitivně v 513 000 případech. Ve srovnání s předchozím týdnem to ovšem znamená pokles o 12 procent. Druhá je Británie, kde hygienici evidovali více než 330 000 nově infikovaných a třetí Rusko se skoro čtvrt milionu nových případů za poslední týden. (ČTK)