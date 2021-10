Americký generál Milley potvrdil srpnový test čínské hypersonické střely

Nejvýše postavený americký generál Mark Milley dnes jako první činitel USA veřejně potvrdil, že Čína v srpnu otestovala hypersonickou střelu, přičemž zkoušku označil za velmi znepokojivou.

O vypálení nové střely, která údajně nejprve obletěla Zemi a následně se snesla ke svému cíli v Číně, informoval původně v polovině října list Financial Times (FT) s odkazem na nejmenované zdroje.

„To, čeho jsme byli svědky, byl velmi významný případ testu hypersonického zbraňového systému a je to velmi znepokojivé,“ řekl Milley televiznímu kanálu agentury Bloomberg.

„Myslím, že jsem to viděl někde v novinách, kde to srovnávali s vypuštěním Sputniku,“ dodal Milley s odkazem na první umělou družici Země vyslanou na oběžnou dráhu Sovětským svazem v roce 1957, která v USA vyvolala vážné obavy z technologické vyspělosti této komunistické velmoci v počátcích jaderného soupeření. „Nevím, jestli je to skutečně okamžik srovnatelný se Sputnikem, ale je to tomu velmi blízko. Číňané provedli velmi významnou technologickou zkoušku. A věnujeme tomu veškerou naši pozornost,“ řekl.

Milley prohlásil, že nemůže o testu sdělit detaily, protože se jedná o utajované informace. Řekl, že Spojené státy rovněž pracují na vývoji hypersonických zbraní, které jsou díky své dráze letu, rychlosti a manévrovatelnosti schopny proniknout bez povšimnutí americkými varovnými protiraketovými systémy. USA však zatím nepodnikly test podobný tomu, který dnes potvrdil Milley u Číny.

Peking informace amerických médií o testu nové rakety popřel a prohlásil, že pracuje jen na technologii vícekrát použitelné vesmírné lodi, která má sloužit výhradně k mírovým účelům.

Financial Times v polovině října uvedly, že čínská střela obletěla Zemi na nízké oběžné dráze a následně zamířila na svůj cíl, který nicméně podle zdrojů z americké armády asi o 30 kilometrů minula.

Agentura AP podotýká, že podle některých expertů se význam nové hypersonické rakety přeceňuje. James Acton z americké Carnegieho nadace pro mezinárodní mír například minulý týden prohlásil, že USA jsou náchylné k případnému jadernému útoku Číny již delší dobu. „Ačkoliv je představa jaderného útoku proti USA hrozivá, nejedná se o moment srovnatelný se Sputnikem,“ napsal Acton k testu nové rakety. „Zčásti protože není jasné, co se přesně otestovalo, ale zejména protože hrozba čínského jaderného útoku na USA není zdaleka nic nového,“ dodal. (ČTK)