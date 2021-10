Italský Senát odmítl sporný zákon proti homofobii

Italský Senát dnes odmítl sporný návrh zákona proti homofobii a diskriminaci sexuálních menšin. Parlamentem tak neprošla norma kritizovaná římskokatolickou církví kvůli údajnému omezení náboženské svobody katolické církve.

Proti návrhu zákona dnes hlasovalo 154 zákonodárců, pro bylo 131. Výsledek hlasování je podle agentury APA považován za úspěch stran Liga a Bratři Itálie, které ostře vystupovaly proti návrhu zákona, který je v Itálii označován jako „zákon Zan“ podle jeho iniciátora, sociálnědemokratického poslance Alessandra Zana. Zákon by například klasifikoval násilí vůči ženám a sexuálním menšinám jako zločin z nenávisti.

Vatikán v červenci verbální nótou vyjádřil silné obavy ohledně projednávaného zákona. Varoval, že by mohl porušovat bilaterální smlouvu s církevním státem. V ní se Itálie zavazuje, že bude chránit svobodu vyznání katolíků a šíření církevní nauky. Vatikán se například obával, že bude trestně stíhatelné vyjádření „jakéhokoliv rozdílu mezi mužem a ženou“.

Konkrétně jde například o to, že katolické školy by mohly mít nově povinnost účastnit se akcí národního dne „proti homofobii, lesbofobii, bifobii a transfobii“. Církvi vadily také formulace k „genderové identitě“. Příslušníkům sexuálních menšin LGBT by například náležela zvláštní ochrana.

Návrh zákona prošel loni v listopadu, ještě za vlády levého středu premiéra Giuseppeho Conteho, poslaneckou sněmovnou. Schvalování zákona se zaseklo za nynější vlády široké koalice premiéra Maria Draghiho. Parlament nyní nemůže znovu otevřít debatu o navrhovaném zákoně po dobu příštích šesti měsíců. „Zákon je mrtvý,“ připustil podle agentury Reuters senátor za středolevicovou Demokratickou stranu (PD) Dario Parrini. (ČTK)