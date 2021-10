Maláčová žádá Babiše o svolání vlády, jako řešení vidí dotace pro dodavatele

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová požádala premiéra Andreje Babiše o svolání vlády kvůli zdražení energií pro lidi, kteří přišli o stálého dodavatele. Podle ní musí řešení navrhnout ministerstvo průmyslu a rozhodnout musí kabinet.

Jako cestu vidí dotace pro dodavatele poslední instance, bezúročné půjčky od státní banky nebo energošeky pro domácnosti. Ministryně to dnes řekla novinářům. Reagovala tak na prohlášení ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (ANO), podle něhož by řešením mohla být dávka mimořádné okamžité pomoci. To podle ministryně není možné. Babišovo vyjádření ČTK zjišťuje.

„Dávka mimořádné okamžité pomoci je testovaná na příjem. Pravděpodobně klienty u dodavatelů poslední instance nezasáhne. Musíte doložit, že jste v hmotné nouzi, že nemáte žádné úspory a příjmy. Není to nástroj řešení situace,“ řekla Maláčové.

Nového dodavatele energií si musí hledat 900 000 zákazníků skupiny Bohemia Energy, která skončila. Ukončení činnosti oznámily i další firmy, týká se to to tisíců jejich odběratelů. Na tuto dobu je přebírají jiné společnosti, tedy takzvaní dodavatelé poslední instance. Řada lidí má teď platit násobně vyšší zálohy než dosud. Podle Maláčové některým stoupla částka na 25 000 korun měsíčně.

Jako nejlepší řešení ministryně vidí vyplacení dotací dodavatelům poslední instance. Díky penězům od státu by snížili zálohy. Druhou možností je podle šéfky resortu práce návrh odborů na bezúročnou půjčku od státní banky. Třetí variantou by mohly být energošeky pro domácnosti.

Podle Maláčové je nutný koordinovaný postup. Požádala proto Babiše o svolání kabinetu. „Musí rozhodnout vláda jako celek na návrh ministerstva průmyslu. Dávka mimořádné okamžité pomoci řešením není,“ dodala ministryně. (ČTK)