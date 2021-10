Pražský vrchní soud uložil Tomáši Gromanovi z Prahy tříletý podmíněný trest za to, že svým vozem vytlačoval jiné auto ze silnice u Chebu. Podle pravomocného rozsudku se dopustil pokusu o těžké ublížení na zdraví více lidem.

„Máme za to, že to vozidlo skutečně řídil obžalovaný a že je to spolehlivě prokázáno,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Petr Smrž. Odkázal na výpovědi posádky vytlačovaného auta, které Gromanův advokát zpochybňoval s tím, že v dané situaci by neměli čas sledovat, kdo seděl za volantem.

„Opak je pravdou, v takovéto kritické situaci při ohrožení života věnuje ohrožená osoba instinktivně pozornost jen tomu, co ji ohrožuje. A co ji ohrožovalo? Vozidlo a jeho řidič,“ podotkl soudce.

Trestný čin se stal v květnu roku 2013 mezi Chebem a Velkou Hleďsebí. Řidič vozu Audi Q7, v němž seděli čtyři lidé, se agresivní jízdou ve vysoké rychlosti snažil nejméně na třech místech vytlačit bokem svého auta z cesty toyotu, v níž rovněž seděla čtyřčlenná posádka. Obžaloba tvrdila, že Gromanův tehdejší spolujezdec vyhrožoval o měsíc dříve spolujezdkyni z toyoty.

Řidič toyoty zabránil dvojímu vytlačení tak, že najel na krajnici a prudce zpomalil nebo zastavil. Nakonec předstíral, že odbočuje na jednom ze sjezdů, na poslední chvíli ale na silnici zůstal a audi už dokončilo odbočovací manévr. Spolujezdkyně z toyoty poté zavolala policii.

Nehoda se nestala jen díky včasné a rychlé reakci řidiče toyoty a díky jeho praxi automobilového závodníka, uvedl soud. Podle Smrže nelze vyloučit, že Groman nejednal z vlastního popudu – byl totiž v podřízeném postavení k majiteli vozidla. (ČTK)