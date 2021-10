Zhruba deset procent českých domácností, které by mohly být ohroženy energetickou chudobou, bude mít nárok na mimořádnou okamžitou pomoc, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček. Týkat by se to podle něj mohlo 400 až 500 tisíc domácností.

„Bude se týkat přibližně desti procent domácností na českém trhu. Jde o domácnosti, u nichž se prokáže, že jsou ohroženy energetickou chudobou. Dostanou speciální částku, kterou poskytne příslušný úřad práce. Je to pomoc, která není nepodobná té, kterou dostávali lidé postižení povodněmi nebo tornádem,“ vysvětlil Havlíček na tiskové konferenci.

Forma pomoci a komunikaci mezi klientem a úřadem práce se v tuto chvíli dojednává. (ČT24)