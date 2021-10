V čele ČVUT bude nadále jaderný fyzik Vojtěch Petráček

Rektorem ČVUT bude i v dalším období jaderný fyzik Vojtěch Petráček. Do funkce ho dnes zvolil akademický senát, Petráčka ještě musí jmenovat prezident. Nejstarší technickou univerzitu ve střední Evropě by měl vést do konce ledna 2026.

Dnešní volby se účastnilo 36 z 45 členů senátu, část členů se podle předsedy Jana Janouška v minulých dnech omluvila, přičemž omluvenky podle Janouška souvisely s epidemií covidu-19. Už v prvním kole volby získal sedmapadesátiletý Petráček nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu.

Jaderný fyzik Petráček se stal rektorem školy v roce 2018, kdy ve vedení vystřídal nynějšího předsedu Technologické agentury ČR Petra Konvalinku. O místo rektora se ucházel už v roce 2013, tehdy ho ale Konvalinka porazil.

V dalším období by chtěl Petráček podle své vize navázat na svou dosavadní práci, která podle něj umožnila rozvoj ČVUT jako excelentní výzkumné univerzity úzce svázané se společností i státem. V uplynulých měsících podle něj škola získala dobré renomé mimo jiné pro své nasazení v boji s covidem-19, kdy například pomáhala s výrobou dezinfekce, ochranných masek nebo plicních ventilátorů. Za priority pro další roky označil snahu o dosažení plně mezinárodního dvojjazyčného prostředí ve výuce, další zlepšení ve vědě a výzkumu, vytvoření zrychlené strategie investiční výstavby nebo zintenzivnění spolupráce s dalšími univerzitami.

Na škole, jejíž historie sahá do roku 1707, studuje podle jejího webu kolem 17 800 studentů. Škola má osm fakult, nabízí zhruba 227 studijních programů, z toho 94 v cizím jazyce. V minulém roce hospodařila podle své výroční zprávy přibližně s 5,1 miliardy korun z veřejných zdrojů. (ČTK)