Na pražském ruzyňském letišti přistál boeing izraelského letectva. Ten z Česka zpět do vlasti odveze tělo izraelského vojáka Martina Davidoviche. Výsadkář zemřel v roce 1948 při výcviku v Československu, kde byl také pohřben. (Times of Israel)

Megarare visitor at @PragueAirport

1973 built B707 Israel Air Force for

the body of Martin Davidovich,the man named by the Israel Defense Forces as the nations first fallen paratrooper,to be brought home for burial,73 yrs after his death in a training accident in Czechoslovakia pic.twitter.com/tCdoi7Yw33

— Centaurea (@centaureax) October 27, 2021