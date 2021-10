Neočkovaní lidé, kteří přijedou do ČR z koronavirem nejvíce zasažených zemí, ode dneška nemusejí do samoizolace. Týká se to příjezdů z červených a tmavě červených zemí. Budou ale muset mimo domov nosit respirátor, než dostanou negativní výsledek testu na covid-19.